Der Dow Jones Industrial schliesst 0,01 Prozent höher bei 34 947,28 Punkten. Auf Wochensicht steht ein solider Aufschlag von knapp zwei Prozent zu Buche.New York - Stagnation hat zum Ende einer robusten Börsenwoche die Devise am US-Aktienmarkt gelautet. Der Dow Jones Industrial schloss am Freitag 0,01 Prozent höher bei 34 947,28 Punkten. Die runde Marke von 35 000 Zählern konnte der Index nicht mehr überwinden. Auf Wochensicht steht gleichwohl ein solider Aufschlag von knapp zwei Prozent zu Buche. Am Mittwoch hatte der Index den höchsten Stand...

