Stimmungsvolle Inszenierungen Intros in Kaunas und Belgrad - aber Niederlagen für die deutschen Klubs. Kein 2. Sieg in der EuroLeague-"Double Week" für den FC Bayern: Fast hätten die Münchner die "grüne Hölle" von Kaunas eingenommen - und das ohne die Weltmeister Andi Obst und Isaac Bonga. Doch Leandro Bolmaro vergibt die Siegchance in letzter Sekunde -73:74. Dabei ist Head Coach Pablo Laso mit dem Auftritt seines Teams in der lautstarken Arena von Kaunas gar nicht so unzufrieden: "Wir haben einfache Würfe vergeben, aber wir haben solide gespielt. Ich muss meine Spieler für ihren Einsatz loben." Auch ALBA Berlin fehlt am Ende die Kraft bei Partizan Belgrad, bleibt nach dem 74:89 Letzter. Ein typisches ALBA-Spiel in dieser Saison: 1. Halbzeit ausgeglichen gestaltet und wieder ist Weltmeister Johannes Thiemann mit 21 Punkten überragend - im restlichen Team kaum Kontinuität über die 40 Minuten. Dazu kommt, dass die Unparteiischen in der stimmungsvollen Halle mit nervigen, ständigen Video-Checks vor allem im wichtigen 3. Viertel jeden Spielfluss hemmen. Berlins Trainer Israel Gonzalez hofft: "Wir arbeiten gut und brauchen ein bisschen mehr Glück." Nächsten Donnerstag geht es mit dem nächsten EuroLeague-Spieltag weiter. Dann spielt der FC Bayern in Villeurbanne und ALBA beim Spitzenreiter Real Madrid - alles live bei MagentaSport.Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es nächste Woche Donnerstag mit der EuroLeague-Konferenz ab 19.30 Uhr. Dann gibt es bei MagentaSport auch die deutschen Vertreter in der Einzeloption zu sehen: Der FC Bayern reist nach Villeurbanne (ab 19.45 Uhr), während ALBA Berlin ab 20.30 Uhr bei Real Madrid antritt. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und des EuroCups live.Zalgiris Kaunas - FC Bayern München 74:73Nach zu vielen Ballverlusten zu Beginn spielt der FC Bayern ein überragendes 2. Viertel, führt zur Pause knapp mit 43:41. Es bleibt bis zum Ende ein enges Duell, in dem Keenan Evans die entscheidenden 2 Punkte für Zalgiris erzielt. Leandro Bolmaro vergibt hingegen die letzte Chance auf den zweiten Bayern-Sieg nach dem 94:85-Erfolg gegen Partizan Belgrad. Für Zalgiris ist es hingegen der 1. Sieg nach 4 EuroLeague-Niederlagen am Stück. Die "grüne Hölle" von Kaunas ist derweil bekannt für ihre spektakulären Intros. Dieses Mal sprechen sogar Kinder das Intro ein: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZzhOY3ZBZS9JZ2xKQlI3cG9FcTV6Y2FWVGRkdDNaTjdnNWE2eW5ud2Yydz0=Inbrünstig singen die Fans die litauische Nationalhymne a capella: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TlQxQzdQODV6YkdxVTN5OU05d1ZBSWR6eUJxT0ZsemcvUmQyZXlrUDdkUT0=Bayerns Head Coach Pablo Laso über das Spiel in der "grünen Hölle" von Kaunas: "Wir haben unsere Emotionen wirklich gut kontrolliert. Es ist immer schwierig, hier zu spielen. Aber wir haben unsere Emotionen in guten und auch in schlechten Momenten gut kontrolliert."Zur unglücklichen Niederlage: "Ich denke, wir haben einfache Würfe vergeben, aber wir haben solide gespielt. Wir hatten den letzten Versuch, um das Spiel zu gewinnen. Das ist Basketball. Wenn Lea ihn macht, sieht es anders aus. Ich muss meine Spieler für ihren Einsatz loben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDhFbkdRcHJlUDh2RVRQeSszdUttNnFBNDRab3pJTDg2elFCVi82SGlqaz0=Es ist ein Spiel der vergebenen Chancen. Im letzten Viertel bleiben beide Teams zwischenzeitlich fast 5 Minuten ohne Punkt. Zalgiris-Coach Kazys Maksvytis sagt dazu: "Es war ein typisches zweites Spiel in der Double-Week, weil beide Teams weniger Energie hatten. Ich bin glücklich für die Jungs, dass wir bis zum Ende gekämpft haben und ich hoffe, dass wir nach diesem Spiel mit ein bisschen mehr Freiheit spielen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUFzZzM1bXdlTkw4QWNJTE5BL0puK0ZrL1RUTjZxa293OVZQeGVoMThoRT0=Hier der letztlich entscheidende Wurf von Keenan Evans - gar nicht so einfach: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MXJwWUdSdktpNDlXZm56ekdDa0JyR0FGRi8zbWhXaE8ySWp5R0RHOVRCcz0=Leandro Bolmaro verkörpert das Bayern-Spiel der Höhen und Tiefen. Hier vergibt er die letzte Chance auf den Sieg: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d01KZ0lZREhDdTJFeGd6UC9wU25pbk9reGpTOTNxcEdCK3hTUkZCS2tGcz0=Andererseits glänzt er mit diesem Block: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGxrdldLWnlaZk1BbnkwNTVRalA5bWthZGxrRVRSTmVjQzVsb1g1Y2MxMD0=Partizan Belgrad - ALBA Berlin 89:74Nächste Niederlage für ALBA Berlin, weiterhin das Schlusslicht der EuroLeague mit nur einem Sieg nach 9 Spielen. Dabei ist die Partie bis zur Halbzeitpause ausgeglichen. Doch ALBA verwirft gerade in der 2. Hälfte zu viel von der Dreierlinie und verliert verdient.Auch 21 Punkt von Johannes Thiemann reichen nicht. Der Weltmeister ist dennoch bester Werfer des Spiels. Hier eine Auswahl seiner Punkte: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vzkrd0NUMlNma2ZncXhvSnkvTzBOcGdLaVlTODNSQTRGT0hoeVFKelFsVT0=So spektakulär verläuft die Spielervorstellung in Belgrad. Die Fans holen ihre Handy-Taschenlampen raus: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGxJM2RPbGpmY2I0YlNhVjFQUzFhTUhLMUxJKy9hQ1VoMUhISXJva1RuUT0=Auch die Partizan-Hymne sorgt für Stimmung in der Halle: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2pZWnRZTmJxZTNIMkdDd2h1NDlrc1FCOVdUNzBXbjltN000R21WVTFMcz0=ALBA-Coach Israel Gonzalez macht seinen Spielern keinen großen Vorwurf - im Gegenteil: "Ich bin stolz auf meine Spieler, dass sie nicht aufgegeben haben. Das ist sehr wichtig. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben ein paar Würfe in der zweiten Halbzeit verpasst, um den Spielstand enger zu gestalten. Aber wir arbeiten gut und brauchen ein bisschen mehr Glück."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q0MrNDR3Z1I3OUNGT2dDcVA2V3UyZFlUNnJDZjdRR2h3bDJIZWUxZXpNdz0=