Small- & MicroCap Investment: Innovative Technologien gegen die Wasserknappheit: Ecolab, De.mem und Veolia

Frankfurt (pta/18.11.2023/17:00) - Bereits im Sommer 2022 machten spektakuläre Bilder vom fast ausgetrockneten Gardasee die Runde. Aber auch Anfang des Jahres gab es an diesem bekannten italienischen Gewässer eine Touristenattraktion zu bestaunen: Die Insel San Biagio, auch die Haseninsel genannt, konnte über einen schmalen Landstreifen zu Fuß erreicht werden. Ein Phänomen, welches viele Besucherinnen und Besucher anlockte, aber vor allem auch die beunruhigende Wasserknappheit offenlegte. So lag noch im September 2023 der durchschnittliche Wasserstand des Gardasees bei 65 cm. Italien ist mit der Situation nicht allein. Die Wasserknappheit wurde in den letzten Monaten und Jahren - u.a. in Südeuropa aber auch vielen anderen Teilen der Welt - immer deutlicher. Innovative Ideen und Technologien sind gefragt, um ihr entgegenzuwirken. Die gute Nachricht: solche gibt es.

So wird bspw. in der Atacamawüste in Chile und im Atlasgebirge in Mexiko Nebel durch Nebelkollektoren trinkbar gemacht. Eine Designstudentin von der University of Sussex hat schwimmende Gewächshäuser entwickelt, welche an Bojen erinnern. Diese können im Salzwasser treibend ihr eigenes Süßwasser produzieren. Das Prinzip: Unter den Bojen verdunstet Meerwasser und die Feuchtigkeit steigt in eine Glasglocke, in welcher sie die Pflanzen wässert. Diese Beispiele beweisen: Es gibt viele kleine Ideen, welche beim Kampf gegen die Wasserknappheit helfen können. Noch wichtiger sind innovative Technologien, welche viele Menschen und ganze Branchen erreichen können. Der Wassermarkt wird daher aktuell mit einem bohrenden Blick betrachtet. Dabei fallen einige Lichtblicke auf.

Ecolab (ISIN: US2788651006) - digitaler Service für Transparenz rund um Wasser

Ein Unternehmen aus den USA hat sich zur Aufgabe gemacht, andere Betriebe beim Kampf gegen die Wasserknappheit zu helfen. Ecolab hat mit "Water Flow Intelligenz" einen digitalen Service entwickelt, welcher im industriellen Bereich Transparenz über den Wasserverbrauch herstellen kann. Und zwar in Echtzeit. Der Service kann auf Unternehmens- und Anlagenebene genutzt werden.

Ecolab stellt einen Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Wasser und Hygiene dar, welcher weltweit führend ist. Das US-Unternehmen unterhält einige Partnerschaften mit Unternehmen, bei denen Wasser eine wichtige Rolle spielt. So unterstützte Ecolab zuletzt auch den Agrar-Riesen Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020). An der Börse ist Ecolab schon seit vielen Jahren vertreten. Das Allzeit-Hoch geht auf Ende 2021 zurück. Mitte November liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei rund 195 US-Dollar - und damit etwa 10% über dem tatsächlichen Kurs. Die Deutsche Bank Securities hingegen bleibt in ihrer Einschätzung hingegen neutral und senkt das Kursziel von 195 USD auf 180 USD.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) - innovative Membrantechnologie für Wasserfilter

Einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser unterstützt auch De.mem. Das global agierende Unternehmen mit Sitz in Australien hat in Singapur eine fortschrittliche Technologie für Filteranlagen entwickelt. Die Hohlfasermembranen stellen das Herzstück von Filteranlagen dar, welche das Problem haben, dass der Energieverbrauch hoch ist. Das hat mit dem hohen Druck zu tun, welcher erzeugt werden muss. Durch die Membrantechnologie von De.mem wird dieser Nachteil eliminiert. "Unsere Hohlfasermembranen können mit nur rund 2 bar Wasserdruck betrieben werden und so für bestimmte Anwendungen Membranen ersetzen, die nur mit deutlich höherem Druck funktionieren", sagt Firmenchef Andreas Kröll. 2 bar entspricht in etwa einer normalen Wasserleitung.

De.mem arbeitet in diesem Zuge auch an einem neuen Produkt: Durch die Veredelung einer Standard-Polymermembran mit Graphenoxid soll das Wasser noch besser durch den Filter geleitet werden. Das kann beispielsweise bei der Trinkwasserfiltration in Haushalten helfen. Das neue System soll zeitnah auf dem US-Markt zugelassen werden. "Für uns wird diese Zulassung der nächste Meilenstein sein auf dem Weg zum führenden Anbieter für dezentrale Wasseraufbereitung", freut sich Kröll.

Veolia Environnement (ISIN: FR0000124141) - Traditionsunternehmen mit modernen Wasser-Konzepten

Als Traditionsunternehmen hat Veolia über Jahrzehnte bewiesen, immer wieder mit neuen Wasser-Innovationen um die Ecke kommen zu können. Die französische Unternehmensgruppe ist global im Bereich der Umweltdienstleistungen tätig. Die Marktsegmente Wasser und Abwasser stellen tragende Säulen dar.

Für die Veolia Water Technologies Deutschland hat am 1. Januar 2023 eine neue Zeitrechnung begonnen: Der Hauptsitz wurde innerhalb von Celle verlegt, wodurch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur deutlich bessere Arbeitsbedingungen gegeben, sondern auch moderne Konzepte verfolgt werden sollen. Ein Schritt, der die moderne Herangehensweise der 1853 gegründeten Unternehmensgruppe unterstreicht.

An der Börse zeigt sich Veolia schon seit vielen Jahren als beständige Größe. Im Dezember 2021 wurde der bislang höchste Kurswert bei 33,09 aufgezeichnet. In den letzten Monaten näherte sich der Kurs der Aktie wieder diesem Wert. Laut Einschätzungen mancher Analysten ist ein neues Rekordhoch zeitnah zu erwarten. Das durchschnittliche Kursziel liegt Mitte November bei 32,42 Euro. Das geht aus Daten von MarketScreener hervor.

L&G Clean Water (ISIN: IE00BK5BC891) als passender ETF

Top-Holdings: Organo (ISIN: JP3201600008), Severn Trent (ISIN: GB00B1FH8J72), United Utilities (ISIN: GB00B39J2M42), American Water Works (ISIN: US0304201033)

Wasser-Technologien als moderne Anlage-Strategie?

Bei Herausforderungen haben sich die Menschen schon oft innovativ und kreativ gezeigt. Die Wasserknappheit ist eine der größten Herausforderung aller Zeiten - und erfordert nun Innovationen in vielen Bereichen. Es bleibt interessant zu verfolgen, wie sich Wasser-Technologien als moderne Anlage-Strategie entwickeln werden.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/ECOLAB-INC-12399/news/ Ecolab-Inc-Deutsche-Bank-Securities-bleibt-neutral-45212472/ https://www.gardawebcam.net/de/wasserstand-gardasee.html https://de.euronews.com/reise/2023/02/24/gardasee-durre-insel https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/ gardasee-wasserstand-aktuell-sorgt-fuer-touristenattraktion-id66161101.html #: :text= Gardasee%3A%20Wasserstand%20aktuell%20sorgt%20f%C3%BCr%20Touristenattraktion%20bei%20Insel%20San%20Biagio,noch%20bei%2099%20Zentimetern%20gelegen. https://www.dw.com/de/vier-innovative-technologien-gegen-den-trinkwassermangel/a-45293055 https://de-de.ecolab.com/news/2021/05/ecolab-launches-digital-solution-for-companies-facing-water-scarcity https://www.marketscreener.com/quote/stock/ECOLAB-INC-12399/news/ UBS-Adjusts-Price-Target-on-Ecolab-to-189-From-180-Maintains-Buy-Rating-43467912/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/VEOLIA-ENVIRONNEMENT-4726/consensus/ https://newsroom.veolia.de/news/veolia-water-technologies-deutschland-bezieht-neuen-firmenhauptsitz-460020

