9. Mai 2024: Das internationale Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Ltd. (ASX:DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") mit Hauptsitz in Australien freut sich, mitteilen zu können, dass die National Sanitation Foundation ("NSF") die Zertifizierung der Graphenoxid-verstärkten ("GO") Membrantechnologie des Unternehmens nach NSF-Standard 53 offiziell veröffentlicht hat, was die vollständige Vermarktung des Haushaltswasserfiltrationsprodukts von De.mem in Nordamerika ermöglicht.

HIGHLIGHTS

- Das Unternehmen erwartet innerhalb von zwei Jahren einen Umsatz von über 1 Mio. $ für Trinkwasseraufbereitungsanwendungen ausschließlich auf dem nordamerikanischen und australischen Markt.

- Weitere Umsatzsteigerungen durch die Erschließung neuer geografischer Gebiete.

- Weitere weltweite Vertriebspartnerschaften werden aktiv angestrebt.

NSF Produkt- und Zertifizierungsliste

Am 15. April 2024 hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es alle Anforderungen für die NSF-Zertifizierung seiner GO-Membrantechnologie erfüllt hat.

Demem freut sich, mitteilen zu können, dass seine GO-Membrantechnologie am 8. Mai 2024 offiziell auf der NSF Product and Service Listings Seite als "NSF/ANSI 53 Drinking Water Treatment Units - Health Effects" zertifiziert wurde.

Das Unternehmen bemüht sich nun aktiv um sofortige Vermarktungsmöglichkeiten auf dem nordamerikanischen und dem globalen Markt.

Erheblicher finanzieller Aufschwung

Das Unternehmen bekräftigt, dass es konservativ mit neuen Umsätzen von über 1 Mio. $ auf dem nordamerikanischen und australischen Markt für Trinkwasserlösungen für den Hausgebrauch rechnet, die sich aus der Großhandelsvertriebsvereinbarung mit Purafy/Grafoid (Kanada) während der anfänglichen Markteinführungsphase ergeben, wie folgt:

- Jahr 1 - 300.000 $

- Jahr 2 - 750.000 $.

Darüber hinaus sieht das Unternehmen weiteres Potenzial in den folgenden Punkten:

- Wachstum der Einnahmen im Jahr 3.

- Markteintritt in der übrigen Welt, insbesondere in Asien und Europa. Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfällt der größte Anteil am Gesamtmarkt für Haushaltswasserfilter.

- Neue Produkte werden auf dem nordamerikanischen und anderen Märkten eingeführt.

De.mem zielt auf den globalen Markt für Haushaltswasserfiltration ab und fördert die Haushaltswasseraufbereitungsprodukte von Purafy, die mit De.mem GO-Membranen ausgestattet sind.

Der Weltmarkt für Haushaltswasserfiltration ist ein großer adressierbarer Markt, der schneller wächst als die gesamte Wasseraufbereitungsbranche und sich durch folgende Merkmale auszeichnet.

- Von 2022 bis 2030 wird ein jährliches Wachstum von 10,5 % erwartet.

- Gechätzter Markt von 26,7 Milliarden USD bis 2030 (Quelle: Grand View Research, November 2022).

- Geschätzter Markt von 12,1 Milliarden USD im Jahr 2022 (Quelle: Grand View Research, November 2022).

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in den Bekanntmachungen des Unternehmens zu den folgenden Daten:

- 7 September 2021, ASX Meldung "De.mem Presents Next Generation Membrane Technology".

- 7 February 2024, ASX Meldung "De.mem receives first order for GO Enhanced Filters"

- 15 April 2024, see ASX release "De.mem passes NSF Test Procedures for its Graphene Oxide Enhanced Membrane".

Kommentar des Managements

Andreas Kroell, CEO von De.mem sagt:

"Wir begrüßen die formale Listung unserer GO-Membrantechnologie durch die NSF. Der erfolgreiche Abschluss des Prozesses spiegelt auch die kontinuierlichen Investitionen von De.mem in die Forschung und Entwicklung seines Hohlfasermembran-Portfolios wider.

Wir freuen uns darauf, unsere Umsätze auf dem großen globalen Markt für Haushaltswasserfiltration zu steigern, zunächst durch unsere nordamerikanische Vertriebspartnerschaft mit Purafy und anschließend auf anderen globalen Märkten".

Diese Mitteilung wurde vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, genehmigt.

ENDE

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

De.mem Limited

Andreas.Kroell

CEO

Investor@demem.com.sg

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein dezentralisiertes Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in der Bergbau-, Elektronik-, Chemie-, Öl- und Gas- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Die Systeme des Unternehmens versorgen außerdem Gemeinden, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen Versorgung mit sauberem Trinkwasser.

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und verfügt über internationale Niederlassungen in Singapur und Deutschland. Es vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener Technologien.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.demembranes.com

Forward Looking Statements

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Für diese Übersetzung der englischen ASX-Meldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02805172-6A1206867



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000DEM4Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18079773-nsf-53-zertifizierung-offiziell-einleitung-kommerziellen-einfuehrung-nordamerikanischen-markt-haushaltswasserfiltration