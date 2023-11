Vor dem Wochenende drehte der DAX noch einmal richtig auf und auch wenn es nicht für die Eroberung der Marke bei 16.000 Punkten gereicht hat, so ging es mit einem Schlussstand von 15.920 Punkten am Freitag immerhin über die 200-Tage-Linie hinaus. Auch bei den Einzeltiteln gab es manche erfreuliche Entwicklung zu sehen und manch einer spricht da nun schon von einer aktiven und überraschend steilen Herbstrallye.Anzeige:Das gute Sentiment konnte die schwer angeschlagene Aktie von Siemens Energy (DE000ENER6Y0) nutzen, um sich am Freitag um 7,55 Prozent bis auf 11,68 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...