Siemens Aktien ISIN: DE0007236101 konnten im Wochenverlauf 13,50 Prozent zulegen. Damit gehörte das Technologieunternehmen aus München zu den drei besten Werten im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 148,46 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 149,00 Euro auf Xetra gesehen. Für die Siemens-Aktie war der Kurssprung am Donnerstag heftig, eine kleine Verschnaufpause könnte der Aktie jetzt nur gut tun. In einem freundlichen ...

