Fast ein Jahr ist es nun her, dass ChatGPT die Welt in Aufruhr versetzte und an der Börse so manche Rallye auslöste. Mittlerweile hat der erste Hype sich etwas gelegt. Dem Thema wird aber noch immer viel Aufmerksamkeit zuteil und die großen Player der Branche bewegen sich zuverlässig auf oder in der Nähe von charttechnischen Höchstständen.Endgültig der Künstlichen Intelligenz verschrieben hat sich seit dieser Woche der Software-Gigant Microsoft (US5949181045). Worüber schon seit Monaten gemunkelt wurde, das bestätigte man in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...