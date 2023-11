So startet der DAX nach drei Gewinnwochen infolge in die neue Handelswoche am Montag. Außerdem im Fokus: die Aktien von Julius Bär und AMS Osram So startet der DAX in die neue Handelswoche Nach drei starken Wochen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag eine Auszeit gegönnt. Der DAX notierte in den ersten Handelsminuten 0,03 Prozent tiefer bei 15 914,69 Punkten. Seit seinem Oktober-Tief hat der Leitindex einen eindrucksvollen Erholungskurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...