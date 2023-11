HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem soliden dritten Quartal des Düngemittelkonzerns wandere der Fokus auf das Jahr 2024, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Landwirte hätten einige Quartale an Düngemitteln gespart, doch das Volumen ziehe wieder an. Er erhöhte seine operative Gewinnschätzung für 2023, kürzte sie aber für die Jahre danach in Erwartung einer etwas niedrigeren langfristigen Wachstumsrate./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2023 / 22:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

