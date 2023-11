Mitteilung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.:

SdK bietet kostenlose Stimmrechtsvertretung auf der Anleihegläubigerversammlung der SoWiTec group GmbH am 05.12.2023 an

Die SoWiTec group GmbH ("SOWITEC"), Obergesellschaft der SoWiTec-Gruppe, hat am 25.10.2023 die Inhaber ihrer noch mit 7,634 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21) zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen, die allerdings nicht beschlussfähig war, da das Anwesenheitsquorum von 50 % nicht erreicht wurde. Daher findet am 5. Dezember 2023 in Sonnenbühl eine zweite Anleihegläubigerversammlung als Präsenzversammlung statt.

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. hatte auf der Abstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...