Bielefeld - Die zuletzt stark in die Kritik geratene Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, tritt von ihren kirchlichen Ämtern zurück. Das kündigte sie am Montag in einer "persönlichen Erklärung" in Bielefeld an.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken