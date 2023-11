Der dänische Photovoltaik-Entwickler BeGreen will sein Geschäft in Deutschland ausdehnen. Geschäftsführer ist der ehemalige Pfalzsolar-Chef Lars Josten. BeGreen entwickelt nach eigenen Angaben seit 2017 Photovoltaik-Projekte in Dänemark und nahm 2019 den ersten Solarpark des Landes in Betrieb, der ohne Förderung auskam. Anfang 2023 wurde der Photovoltaik-Projektierer BeGreen vom norwegischen Energiekonzern Equinor übernommen. Inzwischen habe BeGreen neun große Solarparks in Dänemark entwickelt und ...

