Ein regionaler Anbieter dominiert in den meisten Gebieten mit Marktanteilen von 80 Prozent und mehr bei den Normalladestationen. Dies geht zu Lasten der Verbraucher, wie die "Monopolanalyse 2023" von Lichtblick zeigt.Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland wird aktuell stark ausgebaut. Dabei dominiert in vielen Regionen jedoch weiterhin zumeist ein großer Anbieter den Markt, wie die vierte Auflage der "Monopolanalyse" von Lichtblick ergab. Der Hamburger Ökostromanbieter bezieht sich dabei auf die Daten von Statista, das die Angaben des Ladesäulenregisters der Bundesnetzagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...