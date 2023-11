Ucore Rare Metals erhält über 4 Mio. Dollar von kanadischer Regierung!

Anzeige / Werbung

Nach der US-Regierung beteiligt sich jetzt auch die kanadische Regierung am Seltene Erden-Projekt von Ucore Rare Metals.

Es ist noch nicht lange her, da meldete die Seltene Erden-Technologiegesellschaft Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU), dass das US-Verteidigungsministerium dem Unternehmen 4 Mio. USD zur Verfügung stellt. Ziel war es damals, mit Hilfe dieser Mittel die Eignung der Demonstrationsanlage des Unternehmens in Kingston, Ontario, für die Separierung so genannter schwerer Seltener Erden nachzuweisen. Nun erhält Ucore aus Kanada offenbar noch einmal Mittel in ähnlicher Höhe, dieses Mal in Bezug auf Tests zur Separierung leichter Seltener Erden!

Im Detail erhält das Unternehmen der heutigen Mitteilung zufolge 4,28 Mio. Dollar an Subventionen (Non-Repayable Contribution) von der Regierung Kanadas, um zu zeigen, dass die mit der RapidSX-Technologie von Ucore arbeitende Anlage auch für die Verarbeitung leichter Seltener Erden-Elemente geeignet ist.

Insbesondere soll die kommerzielle Effektivität der Technologieplattform des Unternehmens bei der Herstellung leichter Seltener Erden demonstriert werden. Ucore wird zu diesem Zweck fast fortlaufend hochreine Proben von Praseodym (Pr), Neodym (Nd) sowie eines Praseodym-Neodym-Gemischs herstellen (NdPr).

Bei Ucore geht man davon aus, dass im Rahmen dieser Tests 13 bis 15 Tonnen gemischter Seltener Erden-Karbonate und Oxide verarbeitet werden. Diese sollten aus verschiedenen kanadischen und US-amerikanischen Quellen stammen. Insgesamt hat das Projekt ein Budget von 8,31 Mio. Dollar, wovon wie gesagt die kanadische Regierung 4,28 Mio. Dollar übernimmt.

Nicht verwässernde Finanzierung

Diese staatlichen Mittel sind auch für die Aktionäre von Ucore ein sehr positiver Schritt, führen sie doch zu keiner weiteren Verwässerung. Zudem werden sie das Unternehmen bei der Qualifizierung dieser wichtigen Materialien - Praseodym und Neodym werden zum Beispiel für so genannte Permanentmagneten verwendet - für potenzielle Kunden aus dem Automobilsektor, dem Bereich der Windenergie oder der Herstellung von Verbrauchsgütern voranbringen. Bei der Finanzierung durch das US-Verteidigungsministerium ging es wie gesagt um die Herstellung der schweren, ebenfalls für Magnete gedachten Seltenen Erden-Elemente Terbium (Tb) und Dysprosium (Dy).

Alternative, nordamerikanische Lieferkette wichtiger denn je

"Wir möchten der kanadischen Regierung für diese wichtige Finanzierung danken", sagte Pat Ryan, P.Eng., Chairman und CEO von Ucore. "Die jüngsten Ankündigungen Chinas, den Export von Seltenen Erden strenger zu kontrollieren, haben Bedenken hinsichtlich der ständigen Verfügbarkeit dieser wichtigen Materialien geweckt. Die Entwicklung einer alternativen nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden ist wichtiger denn je, jetzt da sich die Welt auf die Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte und andere grüne Initiativen zubewegt."

Das Projekt

Das leichte Seltene Erden-Projekt soll bis Ende März 2025 abgeschlossen sein, wobei das Unternehmen quartalsweise Bericht erstatten muss. Ucore muss seine Ansprüche auf Erstattung jeweils innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des Quartals geltend machen. Vorgesehen sind Ansprüche auf Mittel von insgesamt 4.275.848 Dollar aus dem Gesamtprojektbudget von 8.308.441 Dollar. Der Anspruchszeitraum läuft vom 22. September 2023 bis zum 31. März 2025.

Fazit: Dass sich nach der US-Regierung nun auch die kanadische Regierung bei Ucores Seltene Erden-Demonstrationsanlage mit einem nicht unerheblichen Betrag engagiert, zeigt noch einmal eindrucksvoll die Bedeutung des Themas Rohstoffsicherheit im Bereich Seltene Erden sowie der potenziellen Bedeutung von Ucores RapidSX-Technologie! Wir sind gespannt auf die nächsten Meilensteine, die dieses spannende, wenn auch nach wie vor riskante Unternehmen erreichen wird.



