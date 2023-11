Teilen: In ihrem monatlichen Wirtschaftsbericht, der am Montag veröffentlicht wurde, sagte die Deutsche Bundesbank, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Quartal wahrscheinlich erneut schrumpfen wird, während sie im ersten Quartal 2024 eine leichte Erholung erlebt. Wichtige Zitate "Die Wirtschaftsleistung wird im vierten Quartal 2023 voraussichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...