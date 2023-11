Nach seinem deutlichen Sieg bei der Präsidentenwahl in Argentinien hat der ultraliberale Populist Javier Milei eine radikale Kehrtwende in dem südamerikanischen Land angekündigt.Buenos Aires - Nach seinem deutlichen Sieg bei der Präsidentenwahl in Argentinien hat der ultraliberale Populist Javier Milei eine radikale Kehrtwende in dem südamerikanischen Land angekündigt. «Heute beginnt der Wiederaufbau von Argentinien. Es gibt keinen Platz für Teilschritte, Lauheit oder halbe Sachen», sagte der selbst ernannte «Anarchokapitalist». «Wenn wir nicht schnell mit strukturellen...

