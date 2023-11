DJ Prosus erwartet kräftigen Gewinnanstieg im 1. Halbjahr

Von Elena Vardon

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der niederländische Internetinvestor Prosus rechnet im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 mit einem kräftigen Gewinnanstieg. In den sechs Monaten per Ende September soll der Gewinn je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft laut Mitteilung um 0,42 bis 0,49 US-Dollar steigen. Das wäre ein Plus von 46 beziehungsweise 54 Prozent.

"Dieses Wachstum ist auf die verbesserte Profitabilität unserer konsolidierten E-Commerce-Geschäfte und der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, insbesondere Tencent, sowie auf einen Anstieg unseres Nettozinsergebnisses zurückzuführen", so das Unternehmen.

Prosus wird den Jahresabschluss für den Berichtszeitraum voraussichtlich am 29. November vorlegen.

November 20, 2023 11:56 ET (16:56 GMT)

