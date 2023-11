80'000 Menschen fliegen nach Dubai, um über das Klima zu sprechen. Kritik gibt es nicht nur am Veranstaltungsort. Was bringt die COP28? Das Wichtigste zum Gipfeltreffen.80'000 Menschen fliegen nach Dubai, um über das Klima zu sprechen. Kritik gibt es nicht nur am Veranstaltungsort. Was bringt die COP28? Das Wichtigste zum Gipfeltreffen. Die Erwartungen sind gross an die 28. Ausgabe der UN-Klimakonferenz. So sollen die Beschlüsse bei der Conference of the Parties - dafür steht das Kürzel COP - nicht nur dazu beitragen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

