In der vergangenen Woche hat die Amazon-Aktie ein neues Jahreshoch erreicht. Satte 74 Prozent hat der E-Commerce-Riese seit Jahresbeginn zugelegt. Es ist das drittbeste Jahr an der Börse seit 2013. Die Experten von JPMorgan sind derweil überzeugt, dass die Rally noch nicht vorbei ist. Für sie bleibt Amazon eine "Top-Idee".Mit einem Marktanteil von 44,6 Prozent am E-Commerce in den USA behalte Amazon seine führende Position, heißt es in der neuen Studie. In die Weihnachtssaison gehe der Konzern deshalb ...

