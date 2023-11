Die Gartenbausaison für den Freilandanbau hat in der Region Murcia bereits begonnen, ist jedoch von den Auswirkungen der Dürre geprägt, die zu einem Mangel an Kohl und Blattgemüse in spanischen und internationalen Supermärkten führt. Nationale und internationale Einzelhändler spiegeln diesen Produktmangel bereits wider, sagt Juan Marín, Präsident des...

Den vollständigen Artikel lesen ...