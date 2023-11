Die Effizienzsteigerungen der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten sind enorm. Heute kann in Deutschland ein Landwirt beziehungsweise eine Landwirtin 139 Menschen ernähren - mehr als doppelt so viele wie noch 1990. Seit 1960 hat sich diese Zahl sogar mehr als verachtfacht. Grafik ©Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) In dieser Summe sind nur die in...

