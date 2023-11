Pilze haben nicht nur einen Augenblick. Sie sind eine Bewegung, egal ob sie in Mode und Haushaltswaren auftauchen, als funktionelle Zutat in Getränken und Snacks verwendet oder landesweit frisch in heimischen Küchen und Restaurants serviert werden. Laut des neuen 10-Jahres-Trendberichts des Mushroom Council® werden sich verändernde und wachsende Kaufmuster der Verbraucher...

Den vollständigen Artikel lesen ...