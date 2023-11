Von der Entwicklung der USA zu dem Weltmarktführer bei dem Avocadokonsum über die Schaffung einer Avocadomarke in einer markenlosen Kategorie bis hin zur Premiere des allerersten Werbespots über eine Frucht während des Big Game: Avocados from Mexico® hat einen neuen Weg in der Obst- und Gemüsevermarktungsindustrie geebnet. Diesen Oktober ist das 10-jährige...

Den vollständigen Artikel lesen ...