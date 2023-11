News von Trading-Treff.de Ein Abwarten im DAX unterhalb der 16000 Punkten könnte als Luftholen interpretiert werden. Was folgt auf das Jahreshoch beim Nasdaq heute? Wenig Bewegung am Montag Der Montag vollzog im DAX nur eine geringe Bewegungsbreite. Damit ist die Frage im Big Picture aus der Wochenendanalyse am 19.11.2023 noch nicht beantwortet, die sich auf ein weiteres Einlaufen in die große Range aus dem Frühsommer bezog (Rückblick): Wir konnten ...

