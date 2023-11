Montana Aerospace verpflichtet sich zur Net-Zero-Zielsetzung der Science Based Targets Initiative (SBTi). "Das Erreichen unserer Ziele und die damit verbundene Verpflichtung zur SBTi sind wesentliche Hebel unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten. Eine konkrete Strategie für die nächsten Monate und Jahre sowie klar definierte Ziele sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", meint Vicky Welvaert, Group HRO und ESG-Verantwortliche von Montana Aerospace. Durch zielgerichtete Investitionen in Photovoltaikanlagen und die Umstellung auf Biogas hat das Unternehmen seinen ökologischen Fußabdruck reduziert und arbeitet an der Reduktion von Umweltbelastungen. Auch die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Implementierung umweltfreundlicher ...

