DJ RAG-Stiftung begibt neue Evonik-Umtauschanleihen und kauft alte zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Evonik-Mehrheitsaktionär RAG-Stiftung will mit neuen Umtauschanleihen auf Aktien des Spezialchemiekonzerns demnächst auslaufende Anleihen ersetzen. Die Stiftung, die 53 Prozent an Evonik hält, kündigte die Emission nicht nachrangiger und unbesicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030, die in Evonik-Stammaktien umgetauscht werden können, mit einem Volumen von 500 Millionen Euro an.

Mit dem Erlös sollen alle im Umlauf befindlichen Umtauschanleihen mit Fälligkeit 2024 (ausstehendes Volumen 450 Millionen Euro) sowie 50 Millionen Volumen der 2026 fälligen Umtauschanleihe zurückgekauft werden, wie die RAG-Stiftung weiter mitteilte. Für die 2024er-Anleihe bietet die Stiftung 97 Prozent des Nennwertes, für die 2026er-Anleihe 94 Prozent.

Die RAG-Stiftung hat derzeit drei Schuldverschreibungen ausstehend, die in Evonik-Stammaktien umgetauscht werden können.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2023 03:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.