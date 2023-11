Die RAG-Stiftung will neue Anleihegelder fördern: Hierfür emittiert die Stiftung via Private Placement neue Wandelanleihen, die in Aktien der Evonik Industries AG umgetauscht werden können, und beabsichtigt zugleich, umlaufende Alt-Wandel-TSV über insgesamt bis zu 500 Mio. EUR Nominalvolumen am Markt zurückzukaufen. Die RAG-Stiftung als Emittentin hält eigenen Angaben zufolge rund 53% der insgesamt ...

