Die verhaltene Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag fortgesetzt.Paris / London - Die verhaltene Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag unverändert mit 4342,40 Punkten. Der französische Cac 40 gab um 0,15 Prozent auf 7236,41 Zähler nach, während der britische FTSE 100 um 0,43 Prozent auf 7463,92 Punkte sank. Damit konsolidierten die Märkte weiterhin die jüngsten Gewinne.

