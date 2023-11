Die Post hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 145 Millionen Franken Gewinn gemacht, das sind 142 Millionen weniger als im Vorjahr.Bern - Die Post hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 145 Millionen Gewinn gemacht, das sind 142 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind die getrübte Konsumentenstimmung und die Teuerung. Aber auch die fortschreitende Digitalisierung habe eine Rolle gespielt, teilte die Post am Dienstag mit. Bis Ende September erwirtschaftete sie ein Betriebsergebnis...

