Ein bunt zusammengewürfeltes Podium näherte sich den verschiedenen Baustellen des Strommarktes. Im Zentrum steht dabei der Weg, wie ein Design aussehen sollte, in dem möglichst viel erneuerbare Energien produziert und genutzt werden können.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schaffte es dann doch nicht persönlich auf das erste "Forum Solar Plus" in Berlin. Die Veranstaltung ist nicht neu, aber firmiert erstmals unter diesem Namen, vielen wird es noch als "Forum Solarpraxis" oder "Forum Neue Energiewelt" bekannt sein. Er schickte seinen Staatssekretär Stefan Wenzel. Er diskutierte mit ...

