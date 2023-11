Nvidia mit neuem Allzeithoch I Tech-Sektor im Fokus

Werbung







Wie schon am Montag bei Bayer, gibt es auch am Dienstag gleich zwei Ereignisse die uns beschäftigen. Die Aktie von Nvidia erreichte am Montagabend gegen Handelsschluss der NASDAQ einen neuen Höchststand. Zusätzlich beschäftigt die Entlassung des CEOs von OpenAI Sam Altman den Markt.



Der Tech-Riese Nvidia ist schon lange unter Gamern bekannt. Doch nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie zog der Konzern noch größere Aufmerksamkeit auf sich. Die Nachfrage nach Computer-Hardware und der Crypto-Boom wirkten sich stark auf den Erfolg des Chipherstellers aus. Was viele nicht wissen: Den größten Umsatz mach Nvidia nicht mit Grafikkarten, sondern mit Rechenzentren und Netzwerken, die besonders für die KI-Forschung und -Nutzung existenziell sind. Im Geschäftsjahr 2023 machte dieses Marktsegment schon über 55% des Umsatzes aus. Trotz eines KGV von über 100 sahen die Anleger am Montag weiteres Potential - der Kurs der Aktie konnte ein neues Allzeithoch ausmachen von 505,48 USD.



Nach der Entlassung des ehemaligen OpenAI Chefs Sam Altman am Freitag, kündigte der Microsoft CEO Satya Nadella die Einstellung des Managers über den Kurznachrichtendienst "X" (ehemals Twitter) an. Mit ihm sollen wohl einige Mitarbeiter des ChatGPT-Herstellers zu Microsoft wechseln. Der Aktienkurs von Microsoft reagiert am Montag mit einem Kursplus von knapp 2 Prozent auf die Nachrichten. Die Position des Vorstandes bei OpenAI soll der ehemalige Twitch-Chef Emmett Shear übernehmen.













Quelle: HSBC