Photovoltaik-Wechselrichter lassen sich kleiner, leichter und kosteneffizienter produzieren, wenn die Hersteller bei ihnen die Schalterverluste aktiv reduzieren. Darauf weist das Projekt "PV-MoVe" heute hin. So konnte durch neuentwickelte Zusatzbeschaltungen in einem 50-kW-Photovoltaik-Wechselrichter die Schaltfrequenzen in der DC-Eingangsstufe um den Faktor 2,5 bis 3 und der Wechselrichter-Ausgangsstufe um den Faktor 10 bis 12,5 gesteigert werden. Ein solches Verfahren haben das Fraunhofer-Institut ...

