Der Verwaltungsrat der radicant bank ag ernennt Anton Stadelmann per

1. Januar 2024 zum neuen CEO. Die bisherigen Co-CEOs ad interim Roland Kläy und

Rouven Leuener übernehmen wieder ihre angestammten Funktionen innerhalb der

Bank. Liestal, 21. November 2023 Anton Stadelmann ist vom Verwaltungsrat der radicant bank ag (radicant) per 1. Januar 2024

zum neuen CEO der Bank ernannt worden. «Mit Anton Stadelmann gewinnen wir eine

erfahrene Persönlichkeit, die unserer nachhaltigen und digitalen Bank auf dem Weg zur

festen Grösse im Schweizer Markt zu weiterem Wachstum verhelfen wird», sagt Marco

Primavesi, Verwaltungsratspräsident der radicant bank ag, und fügt an: «Ich danke Roland

Kläy und Rouven Leuener, dass sie in den letzten Monaten als Co-CEOs die radicant bank

ag mit hohem Engagement, taktischem Geschick und Leadership interimistisch durch eine

wichtige Phase geführt haben. In dieser Zeit gestalteten sie gemeinsam mit dem Team

erfolgreich den breiten Markteintritt der radicant bank ag und übertrafen bereits wenige

Monate später die internen Ziele für die Gewinnung von Neukundinnen und -kunden im Jahr

2023. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.» Rouven Leuener wird sich künftig

wieder auf seine angestammte Funktion als Chief Product Officer von radicant konzentrieren

und Roland Kläy auf seine Funktion als Chief Financial und Risk Officer von radicant. «Anton Stadelmann wird die radicant bank ag in die nächste Phase ihres noch jungen

Bestehens führen. Ich freue mich auf die nächsten Entwicklungsschritte hin zu einer sicheren

und digitalen Vermögensverwaltungsbank mit nachhaltigen Anlagelösungen», kommentiert

Thomas Schneider, Bankratspräsident der BLKB, die Ernennung. «Banking wird durch radicant noch vielseitiger, einfacher und nachhaltiger werden. Ich freue

mich sehr darauf, gemeinsam mit dem radicant-Team am Erfolg der Bank arbeiten zu

können», sagt Anton Stadelmann. Der 40-Jährige hat in der Schweiz mit TWINT bereits ein

digitales Finanz-Produkt zur Marktführerschaft gebracht. Zuletzt war er als CEO der

Bluecode Gruppe und zuvor als Mitgründer und Chairman der European Mobile Payment

Systems Association auch ausserhalb der Schweiz tätig. radicant bietet diverse, auf die SDGs (Sustainable Development Goals) fokussierte

Anlageprodukte an. Diese dienen als Basis für die Vermögensverwaltung, die über die

radicant Mobile-Banking-App genutzt werden. Weiter werden den Kundinnen und Kunden

auch die Kontoführung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie eine physische und

virtuelle Debitkarte und Bezahldienste wie Apple Pay, Google Pay und TWINT angeboten.

radicant ist ein strategisches Investment der BLKB und als 100-prozentige

Tochtergesellschaft operativ eigenständig. Für Rückfragen:

Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

Medienmitteilung (PDF)

