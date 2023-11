EQS-News: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

thyssenkrupp nucera mit starker Umsatz- und Ergebnisentwicklung im 4. Quartal und im Geschäftsjahr 2022/23; Projektabwicklung kommt gut voran



thyssenkrupp nucera mit starker Umsatz- und Ergebnisentwicklung im 4. Quartal und im Geschäftsjahr 2022/23; Projektabwicklung kommt gut voran Q4 2022/23 thyssenkrupp nucera wächst dynamisch, setzt erfolgreiche Projektabwicklung fort und erzielt weitere Fortschritte bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie

Auftragseingang im Rahmen der üblichen Schwankungen unter dem Vorjahresniveau

Starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr dank kontinuierlicher Abwicklung des großen AWE-Auftragsbestandes

EBIT leicht positiv infolge starker Entwicklung im operativen Geschäft, Einmaleffekten und teilweise später anfallenden organisatorischen Anlaufkosten GJ 2022/23 Auftragseingang im CA-Geschäft über Vorjahr und damit auf Rekordniveau

AWE-Auftragseingang erwartungsgemäß unter dem Rekordniveau des Vorjahres, das insbesondere durch das NEOM-Projekt geprägt war; deutlicher Anstieg des Auftragseingangs für GJ 2023/24 erwartet aufgrund des >700 MW Auftrags von H2 Green Steel und der geplanten Umwandlung von Kapazitätsreservierungen in bindende Verträge

Beschleunigter Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund des dynamischen Umsatzwachstums im AWE-Geschäft, welches den signifikanten Fortschritt der in Umsetzung befindlichen Projekte widerspiegelt

EBIT über Vorjahresniveau aufgrund höherer Umsätze im AWE-Geschäft, verbessertem Projektmix und besserer Projektabwicklung sowohl bei CA als auch bei AWE, die nur teilweise durch höhere Aufwendungen für den organisatorischen Kapazitätsausbau zur Umsetzung der Wachstumsstrategie kompensiert wurden; Beschleunigung des Kostenanstiegs für den Organisationsaufbau für das GJ 2023/24 geplant

Die berichteten Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständige Finanzberichterstattung für Q4/GJ 2022/23 wird am 18. Dezember 2023 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.



