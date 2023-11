Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Michaela Ernst verlässt die Glarner Kantonalbank per 31.05.2024



21.11.2023 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 21. November 2023 - Michaela Ernst, Geschäftsleitungsmitglied der Glarner Kantonalbank (GLKB), hat sich entschieden, die GLKB per 31. Mai 2024 zu verlassen. Sie wird eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Michaela Ernst ist seit 2020 für die Glarner Kantonalbank tätig und verantwortet als Geschäftsleitungs-mitglied den Bereich bitubi. Mit ihrer breiten Erfahrung und grossem Einsatz hat sie massgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der Bank beigetragen und den Ruf der Glarner Kantonalbank als professionelle Dienstleistungs- und Servicepartnerin weiter gestärkt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern den Weggang von Michaela Ernst. Sie danken ihr für ihr grosses und erfolgreiches Engagement für die GLKB und wünschen ihr für die private und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Der Verwaltungsrat nimmt die Nachfolgeregelung umgehend an die Hand. Kontakt:

Ariane Riedi Wirth

Bereichsleiterin Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 71 30

E-Mail: ariane.riedi.wirth@glkb.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung