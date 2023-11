ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 187 schwedischen Kronen belassen. Ein zentraler Aspekt drehe sich um eine Umsatzerholung im vierten Geschäftsquartal des Textilkonzerns, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Margen dürften die Schweden besser vorangekommen sein als beim Umsatz, so der Experte./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 16:12 / GMT



ISIN: SE0000106270

