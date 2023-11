Gegenwind für die Bayer-Aktie gibt es schon seit Jahren mehr als genug. Vor allem die Sparte Crop Science sorgt bei den Anteilseignern für viel Verunsicherung. Was da überhaupt nicht gefragt war, waren Enttäuschungen in der Pharmasparte. Eine eben solche musste zu Wochenbeginn aber verkündet werden. In den Augen der Aktionäre handelt es sich um nicht weniger als eine herbe Klatsche.Anzeige:Recht überraschend gab Bayer (DE000BAY0017) am Sonntagabend bekannt, eine Studie rund um den Hoffnungsträger Asundexian abgebrochen zu haben. Dieser ...

