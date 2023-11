Teilen: Die jährliche Inflationsrate in Kanada ist im Oktober schneller gesunken als erwartet - USD/CAD wird nach den Daten im negativen Bereich bei etwa 1,3700 gehandelt - Die Inflation in Kanada, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (CPI), ging im Oktober auf Jahresbasis auf 3,1% zurück, gegenüber 3,8% im September. Dieser ...

