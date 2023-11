Wien - Im Freundschaftsspiel gegen Österreich am Dienstagabend hat das DFB-Team 0:2 verloren. Von Anfang an war Österreich die gefährlichere Mannschaft.



Deutschland wirkte dagegen ideenlos und zerstreut. Erneut zeigten sich insbesondere in der Defensive Schwächen. Zudem kassierte Leroy Sané eine rote Karte, nachdem er Philipp Mwene ins Gesicht schlug. In der 29. Minute traf Marcel Sabitzer für Österreich, in der 73. Minute erhöhte Christoph Baumgartner auf 2:0.



Die weiteren Ergebnisse der parallel stattfindenden Freundschaftsspiele: Polen - Lettland 2:0; Irland - Neuseeland 1:1.

