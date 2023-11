Die Traubenproduktion in Peru wird in der Saison 2023/24 (Oktober-September) voraussichtlich 775.500 Tonnen erreichen, was einem Anstieg von 1 % im Vergleich zu dem Vorjahr entspricht. Laut eines Berichts des Auslandslandwirtschaftsdienstes (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) werden die Dürrebedingungen eines andauernden El-Niño-Wetterphänomens kaum Auswirkungen auf...

