Der Klimawandel ist da und wir können in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg des CO2 in der Atmosphäre und der Temperatur rechnen, berichtete der australische Apfel- und Birnenverband (APAL). Wir wissen, dass erhöhte CO2-Werte zu einer erhöhten Photosyntheserate führen, was gut für die Apfelproduktion ist. Bildquelle: Shutterstock.com Das Problem...

Den vollständigen Artikel lesen ...