Im September sind nun doch neue Photovoltaik-Anlagen mit mehr als einem Gigawatt im Marktstammdatenregister verzeichnet. Im Oktober zog der Zubau weiter an und aktuell sind in diesem Jahr mehr als 11,7 Gigawatt in diesem Jahr zugebaut worden. Die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung nähert sich der 80 Gigawatt-Marke.Für September hatte die Bundesnetzagentur ursprünglich einen Zubau von 919 Megawatt vermeldet. Mit den nachträglichen Korrekturen liegt er nun doch über einem Gigawatt. Grafik: Bundesnetzagentur Die Bundesnetzagentur hat in dieser Woche neue Daten aus dem Marktstammdatenregister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...