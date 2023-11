Die US-amerikanische indigene Gila River Indian Community hat nach eigenen Angaben den ersten Spatenstich für eine Photovoltaik-Anlage gesetzt, die einen Bewässerungskanal südlich von Phoenix, Arizona, überdachen soll.Die Gila River Indian Community hat eine Vereinbarung mit dem US Army Corps of Engineers über die Installation von Photovoltaik-Modulen über Bewässerungskanälen auf ihrem Land südlich von Phoenix, Arizona, unterzeichnet. In der ersten Phase des Projekts werden 304,8 Meter des Kanals abgedeckt, um den Wasserverlust durch Verdunstung zu verringern. Die Anlage hat eine Leistung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...