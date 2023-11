Volkswagen hat mit der Produktion von Hochvolt-Batteriesystemen in China begonnen. Volkswagen (Anhui) Components (VWAC) liefert die Akkus an das benachbarte MEB-Fahrzeugwerk in Anhui. Später sollen dort auch Cell-to-Pack-Batteriesysteme gebaut werden. Die anfängliche Jahreskapazität liegt zwischen 150.000 und 180.000 Einheiten, wie die Volkswagen Group China mitteilt. Damit liegt die Kapazität der Batteriemontage unter der des Fahrzeugwerks, das ...

