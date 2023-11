Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,30 Prozent auf 10'814,33 Punkte hinzu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt zur Wochenmitte seinen leichten Aufwärtskurs der vergangenen Tage fort. Es sei eine Mischung aus anhaltender Risikobereitschaft und eine gewisse Zurückhaltung vor den anstehenden Feiertagen in den USA zu beobachten, heisst es im Handel. Denn mit dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am (morgigen) Donnerstag dürften sich dort viele Anleger auf ein...

