Auf dem Forum Solar Plus in Berlin trifft sich die Solarbranche und diskutiert über neue Chancen und alte Herausforderungen. Die Hürden aus Bürokratie, mangelnder Digitalisierung und langsamen Genehmigungen sind altbekannt. Neu ist der Zugang zur Politik und die Chance, wieder etwas mehr Produktion in Deutschland und Europa aufzubauen - trotz niedriger Modulpreise.Entbürokratisieren, digitalisieren und schnellere Netzanschlüsse: So klingt der Dreiklang der Wunschliste der Solarbranche. Nach einem sehr erfolgreichen Jahr mit bislang mehr als zwölf Gigawatt installierter Kapazität und rund 75 Prozent ...

