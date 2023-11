Juggernaut Exploration schließt erfolgreiche erste Finanzierungstranche mit Crescat Capital

Anzeige / Werbung

Juggernaut sichert sich frisches Kapital für die Bingo-Liegenschaft.

Juggernaut Exploration (TSX.V: JUGR, FSE: 4JE, WKN: A2PTXU) führt derzeit, wie am 6. November 2023 angekündigt, eine Finanzierung durch. Eine erste Tranche konnte inzwischen erfolgreich platziert werden. Gezeichnet wurde die Tranche von Crescat Capital und Dr. Quinton Hennigh persönlich.

Vermittelt wurden im Rahmen der ersten Tranche insgesamt 12.092.616 Einheiten. Für Crescat Capital ist dies eine Folgeinvestition. Sie hatte das Unternehmen bereit im Mai 2023 angekündigt. Im Anschluss an diese neue Investition hält Crescat nun einen erheblichen Anteil an Juggernaut, was von Juggernaut selbst als zusätzliche strategische Investition sehr begrüßt wird. Schließlich ist Crescat eine renommierte, global aktive Makro-Asset-Management-Gesellschaft, mit großer Expertise im Rohstoffsektor.

Über die verfügt zweifelsohne auch Dr. Quinton Hennigh, geologischer und technischer Direktor bei Crescat, der mit Juggernaut ebenfalls bereits seit Längerem in Verbindung steht, denn Dr. Hennigh unterstützt Juggernaut bei seinen Projekten als externer Berater mit technischem Rat und seiner Expertise. Der Fortsetzung dieser Zusammenarbeit auch in der Zukunft sieht Juggernaut mit Freude entgegen.

Ein großer Teil der geplanten Aktien wurde damit bereits erfolgreich platziert

Die Finanzierung wird insgesamt aus bis zu 15.400.000 Einheiten bestehen, die zu einem Preis von 0,13 Kanadische Dollar (CAD) pro Stück angeboten werden. Sie sollen Juggernaut einen Bruttoerlös von bis zu 2.002.000 CAD einbringen. Da mit der ersten Tranche bereits mehr als zwölf Millionen Einheiten platziert wurden, ist ein Erfolg der Kapitalmaßnahme voraussichtlich gewährleistet.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Option, die innerhalb von 36 Monaten zum Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 CAD berechtigt. Sie kann auf Wunsch des Unternehmens vorzeitig ausgeübt werden, sollte die Juggernaut-Aktie an zehn Tagen in Folge zu Kursen von 1,00 CAD oder darüber gehandelt werden.



Das Empire-Projekt; Foto: Juggernaut Exploration

Juggernauts Aktivitäten stoßen weltweit auf Interesse

Insgesamt stoßen die Projekte von Juggernaut bei weltweit führenden Institutionen und Bergbauunternehmen auch weiterhin auf großes Interesse und Unterstützung. Die Qualität der drei vollständig genehmigten, zu 100 Prozent kontrollierten und bohrbereiten Projekte Midas, Empire und Bingo wird allgemein anerkannt und bestätigt. Sie befinden sich im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, einem geologischen Terrain von Weltklasse.

Dr. Quinton Hennigh ist einerseits spezieller technischer Berater von Juggernaut und andererseits technischer und geologischer Direktor von Crescat Capital. Er ist als Explorationsgeologe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung weltweit anerkannt und war unter anderem für die großen Goldbergbauunternehmen Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining tätig.

Er erklärte zum Hintergrund seiner Beteiligung: "Juggernaut hatte 2023 eine sehr erfolgreiche Explorationssaison. In den vergangenen Jahren sammelte das Explorationsteam des Unternehmens fleißig hochwertige Daten, um Bohrziele mit maximalen Erfolgschancen auf dem edelmetallreichen VMS-Flaggschiffprojekt Midas in der Nähe von Terrace, BC, zu definieren. Diese Arbeit zahlte sich in diesem Jahr aus, als Juggernaut auf lange Abschnitte einer Stockwork-Feeder-Mineralisierung stieß, die beträchtliche Sulfide, einschließlich Chalkopyrit, aufweist. Dieses Programm hat das Vorhandensein eines beträchtlichen, starken VMS-Systems auf Midas bestätigt. Wir erwarten nun mit Spannung die Ergebnisse dieses vielversprechenden Bohrprogramms."

Hohes Potential und Sicherheit für Juggernaut durch Crescats strategisches Investment



Sehr erfreut über den erfolgreichen Abschluss der ersten Tranche der Kapitalerhöhung zeigte sich auch Dan Stuart, der CEO und Präsident von Juggernaut. Er sagte: "Wir freuen uns, unsere laufenden Beziehungen sowohl mit Crescat Capital als strategischem Investor als auch mit Dr. Hennigh als unserem technischem Sonderberater und persönlichem Investor zu stärken. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die eine nachweisliche Erfolgsbilanz sowohl in finanzieller als auch in technischer Hinsicht vorweisen können. Dies wird Juggernaut in die Lage versetzen, das volle Potential seiner Aktiva langfristig zu erschließen und so den Wert für alle Aktionäre zu steigern. Diese Investition und die fortgesetzte strategische Partnerschaft in Verbindung mit der anhaltenden Unterstützung und dem Interesse von anderen weltweit anerkannten Institutionen und führenden Bergbauunternehmen ist eine starke Bestätigung, die das bedeutende kurzfristige Entdeckungspotential unserer zu 100 Prozent kontrollierten Grundstücke deutlich aufzeigt. Nach der Finanzierung wird Juggernaut eine knappe Kapitalstruktur von nur 77.941.760 Stammaktien aufweisen. Damit sind wir in einer guten Ausgangsposition, um unsere Pläne für weitere Bohrungen auf Midas, Empire und Bingo voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, die Bohrergebnisse zu veröffentlichen, sobald sie eingegangen sind und vom technischen Team geprüft und interpretiert wurden.

Der Erlös aus dieser Finanzierung wird für eine Optionszahlung verwendet, die im Zusammenhang mit Bingo am 30. Dezember 2023 fällig wird. Das Bingo-Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu unserem Schwesterunternehmen Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) und dessen Surebet-Entdeckung. Bingo enthält dieselben geologischen Einheiten von Weltklasse, einschließlich der Hazelton-Vulkane und der damit verbundenen Sedimente und Intrusionen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA48132D2005,CA38171A2092