Der EuroStoxx50 gewinnt am Mittag 0,42 Prozent auf 4350,23 Punkte.Paris / London - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch nach oben gegangen. Bei ruhigem Handel bewegten sich die Veränderungen allerdings in kleinem Rahmen. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,42 Prozent auf 4350,23 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 0,5 Prozent auf 7265,95 Zähler zu, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte. Trotz des moderaten Anstiegs sprach...

