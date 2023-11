NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 675 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der US-Halbleiterkonzern habe erneut glänzende Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei derzeit klar, dass die Nachfrage im Bereich Künstlicher Intelligenz stark sei. Die Frage, wie lange dies so bleiben werde, lasse sich derzeit nicht beantworten. Das neue Ziel resultiere aus den erhöhten Schätzungen. Auch nach ihrem guten Lauf in diesem Jahr wirkten die Aktien auf ihn noch nicht teuer bewertet./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 04:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 04:04 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

