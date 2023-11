Die SAX Power GmbH verkündet den Verkaufsstart seiner sogenannten Wechselstrombatterie. Das Solarspeichersystem mit 5,8 bis 17,4 kWh wird nach Angaben des Unternehmens direkt in die gesicherte Haushaltssteckdose gesteckt. Es benötige keinen zusätzlichen Wechselrichter. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie kommuniziere per Kabel oder Funk mit dem Stromzähler, um nur die Menge an Strom abzugeben, die der Haushalt verbraucht. Eine aufwendige Installation des Wechselrichters zwischen Heimspeicher und ...

